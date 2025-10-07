Liliana magoada com comentário de Pedro: «Está a fazer-lhe muita confusão eu estar junta com o Fábio»

Liliana mostrou-se incomodada após um desentendimento com Pedro, situação que partilhou com Fábio. Segundo a concorrente, Pedro terá insinuado que, por ter terminado uma relação para ficar com Fábio, poderá voltar a agir da mesma forma fora da casa. A observação deixou Liliana visivelmente abalada.

Durante a conversa, Fábio tentou apaziguar os ânimos e reforçar a confiança entre ambos. Já no confessionário, Liliana demonstrou surpresa com a reação de Pedro, levantando a possibilidade de o colega estar a demonstrar algum tipo de interesse por si.