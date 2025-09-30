Liliana magoada com Fábio depois da última gala: «Pensava que ele ia ter mais empatia»

No Especial do Secret Story 9, todos foram confrontados com as imagens de Fábio a contar a Liliana que o seu segredo envolve Vera. As reações foram de choque e o concorrente foi por isso sancionado.

Momentos depois, no confessionário, Fábio e Liliana são chamados ao confessionário para debater o tema em privado.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto