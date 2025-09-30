Já chegámos ao whatsapp!
Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente»

No Secret Story 9, Fábio e Liliana têm uma conversa a sós no quarto, em clima íntimo. A concorrente mostrou-se magoada com o amigo especial, depois deste duvidar que Liliana tem de facto um namorado cá fora, mesmo depois do que aconteceu na gala.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Vídeos

Liliana magoada com Fábio depois da última gala: «Pensava que ele ia ter mais empatia»
06:29

Liliana magoada com Fábio depois da última gala: «Pensava que ele ia ter mais empatia»

22:40 Ontem
Reviravolta no Secret Story! Concorrentes trocam de grupo depois de novas lideranças
08:39

Reviravolta no Secret Story! Concorrentes trocam de grupo depois de novas lideranças

22:40 Ontem
Confronto depois de imagens: Dylan e Vera em guerra em pleno direto
09:29

Confronto depois de imagens: Dylan e Vera em guerra em pleno direto

22:22 Ontem
Bruna e Liliana em confronto depois de Sanção de Fábio: «Está se a prejudicar por tua causa»
09:12

Bruna e Liliana em confronto depois de Sanção de Fábio: «Está se a prejudicar por tua causa»

22:14 Ontem
«Excesso de confiança»: Cristina Ferreira confronta Fábio sobre motivos que o levaram a revelar o seu segredo
09:12

«Excesso de confiança»: Cristina Ferreira confronta Fábio sobre motivos que o levaram a revelar o seu segredo

22:13 Ontem
Fábio quase desvenda o seu segredo e é confrontado com imagens! Saiba qual foi a sanção
03:19

Fábio quase desvenda o seu segredo e é confrontado com imagens! Saiba qual foi a sanção

22:01 Ontem
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na "Secret Story"

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Polémica ex-concorrente de realitys da TVI está grávida e deixou todos em choque

Polémica ex-concorrente de realitys da TVI está grávida e deixou todos em choque

Ontem às 16:50
As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

Ontem às 15:58
Fábio revela a Vera o que contou a Liliana e que envolve o segredo. A reação aqui
02:25

Fábio revela a Vera o que contou a Liliana e que envolve o segredo. A reação aqui

Ontem às 20:49
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35
Francisco Monteiro e Bárbara Parada derretem fãs com novas declarações de amor

Francisco Monteiro e Bárbara Parada derretem fãs com novas declarações de amor

Ontem às 19:57
Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé

Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé

Ontem às 19:53
Este concorrente da Casa dos Segredos 9 mudou radicalmente e a transformação está a dar que falar

Este concorrente da Casa dos Segredos 9 mudou radicalmente e a transformação está a dar que falar

Ontem às 19:29
Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar

Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar

Ontem às 18:52
Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Ontem às 18:33
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Ontem às 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

Ontem às 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

Ontem às 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

29 set, 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
Francisco Monteiro e Bárbara Parada derretem fãs com novas declarações de amor

Francisco Monteiro e Bárbara Parada derretem fãs com novas declarações de amor

Ontem às 19:57
Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Ontem às 18:33
Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs

Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs

Ontem às 17:43
Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o "Big Brother" deixa fãs em choque

Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o “Big Brother” deixa fãs em choque

Ontem às 17:43
Polémica ex-concorrente de realitys da TVI está grávida e deixou todos em choque

Polémica ex-concorrente de realitys da TVI está grávida e deixou todos em choque

Ontem às 16:50
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Ontem às 18:42
Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Ontem às 15:59
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Ontem às 15:52
Mais apaixonados do que nunca! Francisco Monteiro e Bárbara Parada trocam declarações de amor: veja tudo!

Mais apaixonados do que nunca! Francisco Monteiro e Bárbara Parada trocam declarações de amor: veja tudo!

Ontem às 15:11
Bruno de Carvalho desvenda destino da próxima viagem: "E não vou sozinho"

Bruno de Carvalho desvenda destino da próxima viagem: "E não vou sozinho"

Ontem às 12:48
