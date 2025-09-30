Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente»

No Secret Story 9, Fábio e Liliana têm uma conversa a sós no quarto, em clima íntimo. A concorrente mostrou-se magoada com o amigo especial, depois deste duvidar que Liliana tem de facto um namorado cá fora, mesmo depois do que aconteceu na gala.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
