Liliana magoada com Fábio: «São coisas giras para se dizer a uma namorada...»

No Secret Story 9, Liliana e Fábio viveram uma noite de grande tensão, marcada por lágrimas. A concorrente ficou magoada com as atitudes do namorado e acusou-o de estar diferente consigo.

Recorde o que aconteceu minutos antes:

Liliana protagonizou um dos momentos mais emocionados da noite ao ser vista a chorar, deitada na cama, sem querer falar com ninguém. Perante o cenário, Ana aproximou-se e tentou perceber o que se passava, chegando mesmo a perguntar se Liliana queria que chamasse Fábio. A concorrente, porém, limitou-se a responder: «Ele está bem lá fora».

Apesar da recusa, Ana dirigiu-se ao exterior para alertar Fábio. O concorrente, que estava a fumar, não hesitou e foi ter com a namorada, tentando confortá-la. No entanto, Liliana manteve-se fechada, pedindo repetidamente que a deixasse e afastando-se dele na cama. Fábio insistiu em perceber o que estava a acontecer, mas Liliana foi clara ao afirmar que o colega só se aproximou porque Ana o tinha avisado. Desvalorizando a crítica, o concorrente continuou a tentar abraçá-la, até ouvir outra acusação direta: «Não finjas preocupação quando não a tens».

Depois de várias tentativas falhadas, Fábio acabou por avisar que aquela seria a última vez que perguntaria o que se passava. Perante a mesma resposta de Liliana, o concorrente levantou-se e abandonou o quarto, deixando o ambiente carregado de tensão.

