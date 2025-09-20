Liliana mostra-se desconfortável: «O meu namorado está a ver isto»

No Secret Story, Liliana não perdoa um comentário de Marisa Susana sobre a sua ligação a Fábio. A concorrente mostra-se desconfortável e critica a colega de casa. «O meu namorado está a ver isto», lamenta Liliana.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
