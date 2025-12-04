Liliana na mira das críticas: «Ela está farta do Fábio»

Na cozinha do Secret Story 9, Leandro mostra-se bastante animado enquanto dança e canta. Liliana acompanha o concorrente e brinca dizendo que para a semana o concorrente é expulso de vez. No jardim, Bruna e Inês têm um momento de má-língua sobre Leandro, esperançosas de que fique nomeado na próxima semana. Sobre Liliana, consideram que a concorrente está farta do namorado. De volta à cozinha, Leandro e Liliana continuam com as picardias. Veja mais.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18