Liliana não aceita 'ficar de fora' dos mais populares: «O meu nome está na boca do povo desde o primeiro dia»

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados a eleger quem consideravam o participante mais popular da casa e a decisão gerou polémica. Bruno, Dylan e Leandro destacaram-se nas votações e foram eleitos os concorrentes mais populares, conquistando como recompensa um jantar a sós, longe das tensões do jogo. Mas nem todos concordaram com os resultados. Raquel também foi considerada uma das mais populares, o que acabou por gerar discórdia entre os colegas, especialmente com Liliana, que não escondeu a sua surpresa e afirmou, com firmeza, que ela própria deveria ser vista como uma das mais poupulares da casa. Durante o Especial conduzido por Cristina Ferreira, os concorrentes assistiram às imagens do desafio e reagiram às escolhas feitas, revivendo as tensões e as alianças que marcaram este momento dentro da casa mais vigiada do país.