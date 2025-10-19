Liliana não acredita na versão de Fábio e Vera: «Se eu não estivesse aqui, acho que se podiam enrolar de novo»

No Secret Story 9, Liliana reagiu à revelação do segredo de Fábio durante uma conversa com Cristina no confessionário. A concorrente admitiu estar “chocada” e confessou que não estava à espera daquela revelação. Liliana duvidou ainda da versão contada por Fábio e Vera, garantindo que “não foram só uns beijinhos” e acrescentando: “Se eu não estivesse aqui, acho que se podiam enrolar de novo.”

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo ao minuto!