Liliana não cala revolta: «Eu não vou falar mais com o Fábio»

No Secret Story, Liliana mostra-se revoltada com Marisa Susana. Além disso, diz estar a cortar ligações com Fábio, por causa da proximidade polémica que tanto tem dado que falar. Recorde-se que Liliana tem o namorado Zé fora da casa e foi pedida em noivado na gala de estreia do Secret Story.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!