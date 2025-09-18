Liliana não impõe limites com Fábio? Concorrente é duramente criticada e acaba em lágrimas

No Secret Story 9, Liliana fica lavada em lágrimas. O motivo? A sua proximidade com Fábio e o receio de que isso esteja a prejudicar a sua relação com o noivo, Zé. A concorrente mostra-se incomodada com as insinuações dos colegas. Veja tudo.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.

Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!