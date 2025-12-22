Já chegámos ao whatsapp!
Liliana não tem dúvidas: Leandro é o seu maior consolo dentro da casa

No Secret Story 9, no confessionário com Cristina Ferreira, após ver VT com imagens do seu dia na casa após expulsão de Fábio, Liliana emociona-se. A concorrente acaba por confessar que  Leandro é o seu maior consolo dentro da casa.

  • Secret Story
  • Ontem às 22:21
