No Secret Story 9, no confessionário com Cristina Ferreira, após ver VT com imagens do seu dia na casa após expulsão de Fábio, Liliana emociona-se. A concorrente acaba por confessar que Leandro é o seu maior consolo dentro da casa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Liliana não tem dúvidas: Leandro é o seu maior consolo dentro da casa
- Secret Story
- Ontem às 22:21
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:22
Liliana não tem dúvidas: Leandro é o seu maior consolo dentro da casa
Ontem às 22:21
04:24
Liliana e Leandro unidos contra Pedro e Marisa: «Falso»
Há 3h e 50min
04:25
O fim de uma amizade? Leandro e Pedro Jorge não se podem ver
Há 3h e 57min
03:03
Já se sabe quem é o segundo finalista e as reações falaram por si
Ontem às 22:31
06:43
Pedro não tem dúvidas: Sem Fábio, Liliana junta-se a Inês
Ontem às 22:30
04:47
Lágrimas sem fim: Liliana não consegue aguentar as saudades de Fábio
Ontem às 22:19
06:34
De amigos a inimigos. Leandro entra em despique com Pedro e Marisa: «Tem me vindo a desiludir»
Ontem às 22:15
04:03
De costas voltadas? Leandro e Pedro são confrontados com imagens do confronto entre ambos
Ontem às 22:08
01:53
Risos: Cristina Ferreira prega partida aos concorrentes e as reações são inéditas
Ontem às 22:03
02:05
Inesperado: Pedro Jorge consola Liliana
Ontem às 21:23
04:36
Liliana em lágrimas ao recordar drama com o ex-noivo, Zé
Ontem às 19:48
04:50
Pedro implacável com Marisa: «Não quero conselhos teus»
Ontem às 19:40
03:05
Natal na Malveira: Concorrentes apresentam coreografia divertida
Ontem às 19:33
05:14
Marisa alerta adversários: «Eu saio desta porta para fora e...»
Ontem às 18:51
06:31
A Voz relembra que a Liliana é a primeira finalista do Secret Story, mas ninguém se mostrou entusiasmado
Ontem às 18:36
05:51
Liliana afirma que Pedro não merece estar no jogo devido às atitudes que tem com a própria mulher
Ontem às 18:18
04:04
Liliana revela plano amoroso que tinha Fábio, mas que não avançou devido à expulsão: «Tinhamos falado em...»
Ontem às 18:09
04:13
Liliana fica destroçada com a expulsão do namorado e faz uma confissão privada à Voz
Ontem às 17:59
06:52
Pedro e Liliana 'perseguem' Leandro, que está amuado
Ontem às 17:14
05:47
Concorrentes recebem presentes de Natal inéditos da Voz. Mas há quem não reaja bem
Ontem às 16:18
07:09
Liliana em discussão com Leandro: «É como lidar com uma criança»
Ontem às 15:53
07:10
Pedro não compreende atitudes de Leandro: «Cheio de confiança»
Ontem às 15:29
10:59
Leandro recusa-se a participar em atividade com os colegas e isola-se
Ontem às 15:14
01:17
Voz surpreende concorrentes com desafio que os deixa de boca aberta
Ontem às 14:49
06:35
Liliana chora agarrada a Leandro e a emoção reina entre os dois
Ontem às 14:47
03:03
Liliana surpreendida: «Não houve uma única pessoa que ficasse feliz de eu ter o passaporte?»
Ontem às 14:02
01:19
Alta tensão: Pedro vira costas a Marisa e deixa-a a falar sozinha
Ontem às 13:40
07:09
Postura de Leandro é alvo de críticas. Liliana tenta saber o que se passa, mas leva resposta ‘torta’
Ontem às 13:39
02:45
Leandro fala sozinho no jardim: «O pior que me podiam fazer (…) O povo está a ver lá fora»
Ontem às 13:19
01:36
Esta foi a grande vencedora da prova das casas. Mas o prémio deixa todos baralhados
Ontem às 13:12
07:29
Nem numa atividade natalícia há tréguas: Liliana provoca Leandro e este responde à letra
Ontem às 13:12
05:49
Marisa não contém a emoção ao falar dos filhos. Pedro faz-se de forte, mas ‘quebra’ logo a seguir
Ontem às 13:03
05:03
Manhã na casa é marcada por desafio especial e exigente. Veja quem está à altura
Ontem às 12:08
02:35
Irá Fábio falar com Zé? Resposta de ex-concorrente do Secret Story dá que falar
Ontem às 11:58
02:35
Fábio fala de Zé e arrasa ex-concorrentes: «Especialmente depois do que eu soube ontem»
Ontem às 11:58
04:27
«Achas que a tua mãe vai gostar da Liliana?»: Resposta de Fábio não dá certezas
Ontem às 11:55
03:44
Fábio admite receio da reação de Liliana à sua relação com Vera
Ontem às 11:47
02:06
Leandro avisa Liliana: «Tu não me conheces de lado de nenhum (…) só estou a demonstrar o que quero»
Ontem às 11:45
01:12
Cristina Ferreira interrompe entrevista a Fábio devido a discussão na casa do «Secret Story»
Ontem às 11:43
01:49
Fábio é confrontado: «Tens receio de que a Liliana sinta algo e queira voltar para o Zé?»
Ontem às 11:39
01:49
Fábio sobre Liliana e Zé: «Não é uma maneira de se terminar»
Ontem às 11:39
03:19
Pedro não tem dúvidas quanto a Marisa: «Tu és finalista e assim é menos uma preocupação»
Ontem às 11:38
01:55
Fábio acredita que Liliana não está à espera do que vai encontrar fora do «Secret Story»
Ontem às 11:36
04:38
Fábio não acreditou que Liliana tinha namorado e acabou a dizer «destruí uma família»
Ontem às 11:35
02:14
Fábio faz revelação sobre como vai ser a relação com Liliana fora do «Secret Story»
Ontem às 11:29
03:19
Pedro e Marisa falam dos colegas: «Faz-lhes muita confusão a tua postura»
Ontem às 11:25
01:33
Fábio sobre Marisa e Pedro: «Tiveram sorte em ter o segredo separado»
Ontem às 11:24
03:06
Fábio surpreendido com apoio a Pedro: «As pessoas têm de o julgar. Não podem apoiar um "monstro"»
Ontem às 11:23
03:06
Fora do «Secret Story», Fábio mostra-se em choque com descoberta: «Não sabia o que se estava a passar cá fora»
Ontem às 11:23
07:44
Pedro e Liliana ‘caem em cima’ de Leandro: «Chorão (…) andaste a manchar a imagem de toda a gente»
Ontem às 11:19
03:42
Pedro acusa Liliana: «Aproveitou para se fazer de vítima (…) é digno de óscar»
Ontem às 11:06
05:32
Depois de ser atacado, Pedro reage contra Leandro: «É um bebé amuado. Tem falta de atenção»
Ontem às 11:04
01:14
Cheia de confiança, Liliana ataca todos os rivais: «Teatro mal encenado…»
Ontem às 11:03
05:18
Leandro atira-se a Pedro e Marisa: «O burro que sou a apoiar uma pessoa por amizade…»
Ontem às 11:03
01:44
Finalista, Liliana dispara logo pela manhã e ninguém escapa à 'fúria'
Ontem às 10:55
06:52
Sofrida. Sem Fábio, Liliana chora ao espelho pela manhã. Veja tudo
Ontem às 10:24
01:18
Num "mar de desgosto": Liliana acorda pela primeira vez sem Fábio
Ontem às 10:00
03:30
Fim da amizade? Pedro acusa Leandro de o ter prejudicado na prova do passaporte
Ontem às 09:42
06:45
De aliados a rivais: Pedro acusa Leandro de aplicar estratégia contra si
Ontem às 02:28
01:22
Pedro lança farpa explosiva a Liliana. Esta foi a reação da concorrente
Ontem às 02:05
02:28
«Fiquei triste»: Gestão de tempo após prova dos familiares revolta Marisa
Ontem às 02:02