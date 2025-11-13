Liliana no centro das críticas da casa: «Para ela, vale tudo. Vai buscar as famílias, é maldosa»

No Especial do Secret Story 9, Liliana foi confrontada com imagens em que disse que era capaz de tudo para ganhar o prémio final. A concorrente justificou as suas palavras e defendeu-se das críticas que tem recebido dos colegas, que a acusam de condicionar Fábio, mas de não pensar nele. Veja tudo.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
