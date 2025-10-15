Liliana para Fábio: «Sei como tu és em relação às mulheres... Isso faz-me confusão»

No Secret Story 9, enquanto alguns concorrentes estavam reunidos no exterior da casa a converar, Liliana e Fábio estavam sozinhos no quarto. Conversam sobre acontecimentos do Especial e Liliana confronta Fábio por causa da sua maneira de ser para com o sexo feminino. Fábio garante que nunca traiu uma mulher, pois isso vai contra os seus valores.
