Liliana passa-se com atitude de Ana Cristina numa discussão: «Pára quieta! Estás te a passar!? Não me vais tocar»

Um dos confrontos mais tensos da casa do Secret Story 9 voltou a marcar presença no Quarto Rosa. Bruno e Liliana envolveram-se numa discussão acesa, com Liliana a questionar ironicamente o colega sobre se sente vergonha das imagens transmitidas na televisão. Bruno responde que ambos terão de assumir a sua exposição, mas dispara contra a ex-noiva: “és falsa que nem uma nota de três euros”, depois de Liliana o acusar de ser “baixo” por trazer assuntos familiares para a conversa.

A tensão continua quando Bruno vai tomar banho e Liliana aproveita para provocá-lo, aconselhando-o a manter-se calado para jogar melhor. Ana Cristina intervém, pedindo que Bruno ignore a colega, mas senta-se junto de Liliana, que insiste em provocar e sugere que a personal trainer chore pelo “best friend” ou arrisque uma noite no Quarto Secreto. Ana Cristina tenta aliviar a situação, mas Liliana mantém-se firme e garante que Bruno “vai engolir as suas próprias palavras”.

Mais tarde, no Quarto Rosa, Liliana continua a provocar Bruno, alertando-o para não repetir acusações às suas filhas. Ana Cristina tenta confortar a concorrente com um abraço, mas Liliana recusa, pedindo respeito pelo seu espaço. Marisa Susana e Leandro reforçam que os limites pessoais devem ser respeitados, levando Ana Cristina a desistir de intervir diretamente.

Um episódio repleto de provocações, estratégias e limites pessoais que mostra a intensidade emocional dentro da casa.

  • Secret Story
  • Ontem às 11:35
