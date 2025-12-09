Liliana passa-se com postura de Leandro: «Tu não vais mandar em ninguém»

No Secret Story 9, a tarde estava a ser tranquila, quando Leandro fez alguns comentários sobre a sua liderança e as regras que pretende implementar relativamente às tarefas domésticas. Liliana não gostou da postura do colega.

A votação já está aberta e o público vai ter um papel decisivo nos próximos dias. Resta saber quem conseguirá conquistar os espectadores e garantir mais uma semana dentro do jogo e quem verá o sonho terminar mais cedo.

Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.