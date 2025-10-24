Liliana passada com colega do Secret Story: «Podias ter um bocado de respeito»

No Secret Story 9, Liliana fica passada com Ana Cristina. A concorrente lavou o chão do corredor e pediu para que ninguém passasse, para poder secar, mas Ana Cristina não cumpriu o pedido e Liliana ficou irritada: «Podias ter um bocado de respeito».
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
