Liliana passada com colega do Secret Story: «Podias ter um bocado de respeito»

No Secret Story 9, Liliana fica passada com Ana Cristina. A concorrente lavou o chão do corredor e pediu para que ninguém passasse, para poder secar, mas Ana Cristina não cumpriu o pedido e Liliana ficou irritada: «Podias ter um bocado de respeito».

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

