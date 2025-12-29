Liliana passada com Pedro Jorge: «Ele está a ultrapassar limites!»

Depois do Especial com Cristina Ferreira na casa, os finalistas desfrutaram de um jantar especial trazido pela apresentadora: pizzas! Tudo deu para o torto quando Pedro Jorge ouviu o que não gostou e decidiu abandonar a cozinha para comer sozinho no quarto. Minutos depois, rebenta uma discussão entre o concorrente e Liliana.

A decisão está nas suas mãos! Vote já no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas e ajude-o a vencer:

INÊS - 761 20 20 10

LILIANA - 761 20 20 14

MARISA - 761 20 20 16

PEDRO - 761 20 20 18

