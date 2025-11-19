Liliana, Pedro e Leandro disparam críticas no almoço especial: «A máscara vai cair-lhe»

Pedro, Leandro e Liliana foram eleitos os “elos mais fortes” da casa e garantiram um almoço especial. Enquanto o trio desfruta do prémio, Bruna, Inês, Dylan e Bruno ficam a comentar à distância, ironizando ao afirmar que Liliana é um “doce de pessoa”.
Durante o almoço, Liliana admite que, juntamente com Leandro e Pedro, considera ser uma das concorrentes que mais contribui para a dinâmica da casa. A concorrente aponta Inês como a pessoa que menos acrescenta ao jogo, mas acredita que, por estar nomeada, vai esforçar-se por mostrar mais. Pedro concorda e reforça que Inês tem “as costas quentes”, mas avisa que isso poderá prejudicá-la, porque “a máscara vai cair”.
Leandro aponta críticas a Bruno, afirmando que o concorrente está a ser levado “a reboque” e condenando-o por não aceitar a diferença dos outros. Liliana acrescenta que sente o olhar de Bruno carregado de “nojo”. O trio recorda ainda a recente discussão entre Fábio e Dylan, concordando que Dylan é um “revoltado”.
O almoço acabou por se tornar um espaço de desabafos e críticas, reforçando tensões já instaladas na casa.