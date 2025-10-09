Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Liliana perde a paciência com Fábio: «Como é que confio numa pessoa assim? (…) Os homens são todos iguais»

No Secret Story 9, Liliana desabafou com Vera sobre a situação que viveu com Fábio. A concorrente revelou que Fábio a tranquilizou de forma enganosa, dando-lhe a entender que estava tudo bem fora da casa, quando, na realidade, ele não tinha recebido qualquer informação do exterior. Recorde-se que o segredo de Liliana foi revelado na noite desta quarta-feira: «Fui pedida em casamento na gala de estreia ».

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Hoje às 10:47
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Mariana surpreende com dança sensual …mas não é para quem estava à espera
01:43

Mariana surpreende com dança sensual …mas não é para quem estava à espera

14:54
Vera admite insegurança em relação a Dylan: «Às vezes deve-se esquecer que tenho filhas»
02:11

Vera admite insegurança em relação a Dylan: «Às vezes deve-se esquecer que tenho filhas»

14:47
Mariana interessada em Rui? Ana Cristina lança pergunta polémica à concorrente
02:33

Mariana interessada em Rui? Ana Cristina lança pergunta polémica à concorrente

12:49
Joana perto de segredos? A concorrente conta todas as suspeitas a Rui
03:36

Joana perto de segredos? A concorrente conta todas as suspeitas a Rui

12:16
«Está a adorar a atenção»: Ana Cristina rasga Liliana
06:17

«Está a adorar a atenção»: Ana Cristina rasga Liliana

12:09
Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui»
01:33

Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui»

11:23
Mais Vídeos

Mais Vistos

Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

Ontem às 23:11
Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui»
01:33

Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui»

Há 3h e 57min
Aos berros e a chorar, Liliana passa-se com Pedro e insulta-o: «Má pessoa, és uma...»
02:15

Aos berros e a chorar, Liliana passa-se com Pedro e insulta-o: «Má pessoa, és uma...»

Hoje às 00:30
De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada»
03:10

De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada»

Hoje às 10:44
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

7 out, 10:31
Ver Mais

Notícias

Team de Liliana reage às críticas com comunicado implacável: «Ódio gratuito»

Team de Liliana reage às críticas com comunicado implacável: «Ódio gratuito»

Há 6 min
Influencer que é fenómeno nacional não fica indiferente ao romance de Liliana e Fábio

Influencer que é fenómeno nacional não fica indiferente ao romance de Liliana e Fábio

Há 17 min
Rejeitada pela 'cunhada'? Liliana é arrasada pela irmã de Fábio em praça pública: «Qual é a ideia desta miúda?»

Rejeitada pela 'cunhada'? Liliana é arrasada pela irmã de Fábio em praça pública: «Qual é a ideia desta miúda?»

Há 1h e 30min
O tesourinho de infância que este ex-concorrente partilhou está a derreter a Internet: «Já tem 30 anos»

O tesourinho de infância que este ex-concorrente partilhou está a derreter a Internet: «Já tem 30 anos»

Há 1h e 51min
Do drama amoroso à música que está viral: Cantor explode Internet com paródia sobre Liliana, Zé e Fábio

Do drama amoroso à música que está viral: Cantor explode Internet com paródia sobre Liliana, Zé e Fábio

Há 2h e 13min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

Ontem às 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

Ontem às 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

Ontem às 22:17
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

Ontem às 19:12
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos

6 out, 00:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

O tesourinho de infância que este ex-concorrente partilhou está a derreter a Internet: «Já tem 30 anos»

O tesourinho de infância que este ex-concorrente partilhou está a derreter a Internet: «Já tem 30 anos»

Há 1h e 51min
Catarina Miranda faz a maior declaração de amor de sempre - e Afonso Leitão reagiu assim

Catarina Miranda faz a maior declaração de amor de sempre - e Afonso Leitão reagiu assim

Há 3h e 8min
As palavras fortes de Cristina Ferreira sobre Liliana: «Isso é que eu não aceitarei»

As palavras fortes de Cristina Ferreira sobre Liliana: «Isso é que eu não aceitarei»

Hoje às 10:24
Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Ontem às 21:05
«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

Ontem às 16:34
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

Ontem às 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

Ontem às 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

Ontem às 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

6 out, 00:08
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Há 38 min
Em dia especial, Catarina Miranda recebe declaração de Afonso Leitão: "Amo-te muito"

Em dia especial, Catarina Miranda recebe declaração de Afonso Leitão: "Amo-te muito"

Há 3h e 16min
Revelada reação de Vitó à separação de Sónia Jesus

Revelada reação de Vitó à separação de Sónia Jesus

Ontem às 14:57
Joana Diniz arrisca em mudança de visual radical: "É verdade, isto aconteceu"

Joana Diniz arrisca em mudança de visual radical: "É verdade, isto aconteceu"

7 out, 20:49
Bruno Savate partilha detalhes sobre casamento: "Falta menos de um ano"

Bruno Savate partilha detalhes sobre casamento: "Falta menos de um ano"

7 out, 18:24
Ver Mais Outros Sites