Liliana perde as estribeiras com Ana: «Não te admito a ti que digas...»

O momento da “cadeira quente” no Secret Story 9 voltou a gerar tensão entre os concorrentes. Tudo começou quando A Voz questionou o grupo sobre o polémico beijo entre Inês e Dylan. Fábio aproveitou para comentar que comparou Pedro a Dylan, descrevendo ambos como “pinga-amor”, mas frisou que, neste caso, o Dylan “foi o bem-sucedido”.

Dylan reagiu, afirmando que tem “mais a perder do que a ganhar” ao envolver-se com Inês. Já Ana discordou, defendendo que o público aprecia os jogos de casal e que, sem essa história, talvez tivesse sido Inês a sair na última gala. Ainda assim, acusou Dylan de fazer tudo “para ganhar”.

Pedro também se pronunciou, considerando que Dylan tem mais a perder do que Inês, podendo até “desaparecer do jogo”. O concorrente respondeu que o seu jogo “não passa por discussões planeadas”, o que levou A Voz a questionar se se tratava de uma indireta para Liliana e Fábio.

Liliana admitiu que ia perguntar o mesmo, e Ana não hesitou em confirmar: para si, as discussões do casal “são jogo”. A afirmação deixou Liliana ofendida e o ambiente aqueceu. Entre trocas de acusações, Liliana atirou que Ana também está “a fazer jogo por causa do quadro”, ao que Ana respondeu dizendo que, para estar no quadro, Liliana “já fez alguma crise de ciúmes”.

A discussão subiu de tom quando Ana garantiu que Liliana confessou fazer ciúmes a Fábio com Pedro — algo que Liliana negou de forma veemente. Aos gritos, afirmou que “não admite tal coisa” e acabou por abandonar a cadeira quente.