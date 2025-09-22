Liliana perde as estribeiras e grita com Marisa Susana: «Estás a brincar com a cara de quem!?»

A tensão entre Liliana e Marisa Susana aumentou durante a gala do Secret Story - Casa de Segredos 9, com acusações de manipulação a marcar o momento. Marisa Susana acusou Liliana de tentar influenciar Fábio, tal como alegadamente já tinha feito com Dylan. A concorrente, visivelmente exaltada, levantou-se em direção à colega, mas foi contida por Mariana.

Abalada, Liliana desabou em lágrimas, afirmando não esperar a acusação de criar mau ambiente. Bruno e Dylan consideraram que a atitude de Liliana prejudicou a imagem de Fábio na casa. A discussão prosseguiu com Liliana a defender-se das críticas e a negar envolvimento amoroso, esclarecendo que está no programa comprometida e que não tem interesse em Fábio.