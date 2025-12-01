No Secret Story 9, depois do Especial, Liliana vira-se contra Fábio e acusa-o de a «ignorar» e «dizer coisas sem cabimento nenhum». Os dois entram em despique. Veja tudo o que aconteceu.
Liliana põe Fábio em causa como namorado e este passa-se: «Não te esqueças do que estás a dizer!»
Há 1h e 23min
