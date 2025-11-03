Liliana põe um ponto final na relação com Fábio? «A partir de hoje, os nossos jogos vão ser individuais»

No Secret Story 9, Liliana e Fábio viveram um momento cúmplice a sós. A concorrente mostrou estar triste e Fábio amparou a amiga especial com um abraço apertado. De seguida, Liliana falou sobre o que está a sentir e salientou que, a partir de agora, ambos vão fazer um jogo separado.

O ambiente entre Liliana e Fábio está de cortar à faca. Os dois desentenderam-se e, ao almoço, tentaram pôr tudo em pratos limpos. Durante a tarde, Liliana ficou em lágrimas ao falar sobre Fábio. A concorrente disse que se sente traída pelo mesmo e acabou por admitir: «Por isso é que eu não gosto de me apegar a ninguém».

Recorde que a grande gala do Secret Story 9 contou com muitas emoções e surpresas «de cortar a respiração». Os concorrentes tiveram acesso a uma lâmpada mágica capaz de realizar os desejos mais ambicionados.

A dois meses da Grande Final, os concorrentes disseram quem não merece estar na corrida à vitória. Todas as decisões têm consequências.

