Liliana prepara surpresa romântica, mas Fábio estraga tudo no último segundo

No Quarto Azul do Secret Story 9, Liliana pediu a ajuda de Marisa e Susana para preparar um pequeno-almoço especial para Fábio. Entre risos e criatividade, Marisa recortou a palavra “LOVE” em papel higiénico, enquanto Liliana seguiu para a Cozinha, onde começou a preparar ovos e torradas com um coração ao centro.
A surpresa, contudo, acabou por ser antecipada. Ainda na Cozinha, Fábio entrou inesperadamente e estragou o efeito surpresa da preparação. Liliana confessou que queria montar uma mesa “bonita” e desabafou: «Estragaste tudo». No entanto, o casal acabou por terminar lado a lado a preparação do pequeno-almoço especial.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.
