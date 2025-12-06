Liliana provoca colegas e recebe comentários: «Olha o desespero... está mesmo com medo de sair»

No «Secret Story 9», Liliana iniciou uma série de provocações dirigidas aos colegas, gerando forte reação na Casa. Em resposta, os outros concorrentes teceram comentários duros sobre a sua postura, sugerindo que estaria a «acusar o desespero» e que estaria «mesmo com medo de sair».
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18