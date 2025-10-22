Liliana quebra o silêncio e enfrenta críticas dos colegas: «Já me mete nojo olhar para a cara do Dylan»

No Secret Story 9, após o Especial, a Liliana desabafa com a Marisa susana, mostrando-se incrédula com os comentários de vários concorrentes que a julgam. O Dylan entra no quarto e a Liliana irrita-se com o facto de o concorrente estar a rir. Novamente a sós com a Marisa Susana, a Liliana mostra-se revoltada por criticarem a forma como reagiu ao segredo do Fábio. Pouco depois, a concorrente junta-se ao Fábio e comenta que estão a dizer que está a brincar com os sentimentos do amigo. O Fábio garante que, independentemente do que digam, não vão conseguir afastá-lo. Em confessionário, a Liliana ameaça massacrar tudo e todos. De volta à conversa, a Liliana confessa que já lhe mete nojo olhar para a cara do Dylan.