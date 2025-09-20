Liliana quer conhecer Fábio fora da casa? A resposta que está a dar que falar

No Secret Story, Liliana responde às perguntas de Lídia, que está a fazer um podcast pela casa. Lídia questiona Liliana: «Está disposta a conhecer o Fábio lá fora?». E a resposta da concorrente está a dar que falar. Recorde-se que Liliana tem o noivo fora da casa.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

