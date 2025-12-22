Liliana questiona amizade de Leandro e Pedro: «É a ganância que vos está a fazer falar mais alto»

No Secret Story 9, Pedro, Leandro e Liliana disputaram uma prova que dava acesso ao passaporte para a final, da qual Liliana foi a vencedora. A certa altura do jogo, Leandro favoreceu Liliana e, na cadeira quente, Pedro acusa o amigo de o ter prejudicado. Liliana usou o momento para questionar a amizade que une os dois concorrentes. Veja o momento tenso.

Isto acontece após uma noite de gala do Secret Story marcada por emoções fortes. Fábio foi o concorrente expulso da noite a menos de duas semanas da grande final. Já Liliana é a primeira finalista desta edição, depois de ter conquistado o tão desejado passaporte, numa prova exigente.