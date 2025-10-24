Liliana reage a conselho de Bruno: «Eu sou segura da pessoa que sou lá fora»

No Secret Story 9, no Concílio dos Nomeados, Bruno alertou os colegas sobre a imagem que estão a transmitir para fora da casa. Liliana respondeu que essa preocupação não pode afetar o comportamento de ninguém, ressaltando que apenas a opinião da família e dos amigos importa: «Eu sou segura da pessoa que sou lá fora.»
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
