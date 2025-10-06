Liliana reage a insulto de colegas e Ana Cristina não fica calada

No Secret Story 9, Liliana decidiu confrontar os colegas depois de saber que foi chamada de “meretriz”. A concorrente mostrou-se indignada e exigiu respeito, gerando um clima de grande tensão na casa. A discussão rapidamente tomou proporções maiores, com trocas de palavras duras e Liliana a deixar claro que não está disposta a perdoar a ofensa.

Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:

Última Hora! Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Secret Story - TVI

O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais - Secret Story - TVI

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite - Secret Story - TVI

Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.