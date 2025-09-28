Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Liliana recebe carta carregada de emoção do noivo, Zé: «Na vida há coisas bem mais valiosas do que 250 mil euros»

No Secret Story 9, Liliana viveu um momento de grande emoção ao receber uma carta do noivo, Zé. Na mensagem, o concorrente deixou palavras carregadas de sentimento, lembrando à companheira que, na vida, existem valores muito mais importantes do que a competição ou os 250 mil euros em jogo.

  • Secret Story
  • Ontem às 22:08
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação
04:48

Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação

00:58
Quem corre risco? Nomeações desta semana deixam a casa em alerta
26:49

Quem corre risco? Nomeações desta semana deixam a casa em alerta

00:52
Venceu a prova e garantiu imunidade! Descubra quem conseguiu a vantagem
04:22

Venceu a prova e garantiu imunidade! Descubra quem conseguiu a vantagem

00:29
«Não queria estar na pele da terceira pessoa»: Bruna Gomes arrasa 'polémica' que agita a casa
01:17

«Não queria estar na pele da terceira pessoa»: Bruna Gomes arrasa 'polémica' que agita a casa

00:26
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

00:15
O público votou e decidiu: Este concorrente abandona hoje a casa mais vigiada do País
02:59

O público votou e decidiu: Este concorrente abandona hoje a casa mais vigiada do País

00:07
Mais Vídeos

Mais Vistos

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
Liliana recebe carta carregada de emoção do noivo, Zé: «Na vida há coisas bem mais valiosas do que 250 mil euros»
02:05

Liliana recebe carta carregada de emoção do noivo, Zé: «Na vida há coisas bem mais valiosas do que 250 mil euros»

Ontem às 22:08
Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé
02:02

Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé

Há 3h e 54min
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

24 set, 15:34
Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa
02:01

Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa

Há 3h e 56min
Ver Mais

Notícias

Secret Story 9: Já é conhecida a expulsão da noite e as percentagens surpreendem

Secret Story 9: Já é conhecida a expulsão da noite e as percentagens surpreendem

Há 2h e 36min
O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas

O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas

Há 3h e 50min
Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9

Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9

Ontem às 21:47
Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Ontem às 20:00
Gala do Secret Story: Esta noite, segredos expostos e máscaras no chão. Saiba o que vem aí

Gala do Secret Story: Esta noite, segredos expostos e máscaras no chão. Saiba o que vem aí

Ontem às 19:45
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Ontem às 20:00
Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Ontem às 19:29
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

27 set, 22:16
Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

27 set, 22:04
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Ontem às 16:40
Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Ontem às 12:15
Bárbara Parada tem gesto comovente com irmão de Francisco Monteiro: "É a melhor!"

Bárbara Parada tem gesto comovente com irmão de Francisco Monteiro: "É a melhor!"

Ontem às 10:33
"Era só jogo": em fotos inéditas, Catarina Miranda fala sobre... Afonso Leitão!

"Era só jogo": em fotos inéditas, Catarina Miranda fala sobre... Afonso Leitão!

Ontem às 08:01
Em "ilha paradísiaca", Francisco Monteiro em foto sensual com mulher especial: "Maravilhosa!"

Em "ilha paradísiaca", Francisco Monteiro em foto sensual com mulher especial: "Maravilhosa!"

27 set, 21:44
Ver Mais Outros Sites