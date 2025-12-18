Já chegámos ao whatsapp!
Liliana recebe conselho amoroso impactante de Marisa

No Secret Story 9, a dinâmica das perguntas volta a gerar polémica, desta vez com Leandro a colocar em causa a relação de Fábio e Liliana. O concorrente questiona se o casal tem futuro, tendo em conta as constantes discussões. Fábio responde que os conflitos se devem ao stress do jogo, mas Leandro, Marisa e Inês discordam, defendendo que são problemas do quotidiano e não do jogo. No final, Marisa acaba por dar um forte conselho amoroso a Liliana: «Não tens de mudar por ninguém.»

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Hoje às 18:45
