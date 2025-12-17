Liliana recebe rol de conselhos, mas nem tudo corre bem

A atividade continua e a Liliana é a próxima concorrente a ser aconselhada. O Pedro acredita que nunca é tarde para aprender com os erros e afirma que a concorrente ainda tem muito para crescer. A Inês aconselha-a a gostar mais de si e admite acreditar que a postura adotada no jogo é o oposto da sua personalidade fora do programa. A Liliana concorda, emociona-se e confessa que foi muito magoada e que se inferiorizou em muitas situações na vida. O Fábio partilha da opinião da Inês, elogia a namorada e afirma que estará ao seu lado para a apoiar e a fazer crescer. A Inês não acha que o Fábio seja a pessoa certa para esse crescimento pessoal.