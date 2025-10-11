Liliana recorda situação do queijo e garante ser capaz de jogar: «Mesmo que seja uma fobia»

No Secret Story, Liliana, Pedro e Mariana têm uma conversa a três, em que um dos temas é Rui e a aproximação entre este e a açoreana. Liliana recorda a situação do queijo, que deixou Bruna revoltada, e garante ser capaz de jogar para descobrir um segredo.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!