Liliana revela a Leandro: «A Voz chamou-me e perguntou-me...»

No Secret Story 9, Leandro conversava com Liliana e Fábio quando a colega revelou uma conversa que teve com a Voz e tudo o que lhe contou, relativamente ao que sente sobre a postura de alguns colegas da casa.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
