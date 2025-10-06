Liliana revela aos colegas o que se passou no confessionário com Zé: «Recebi uma carta»

No Secret Story 9, Liliana conversava com Pedro Jorge, Marisa Susana, Lídia e Leandro no quarto sobre a sua relação com Fábio e tudo o que aconteceu na gala de ontem quando, num clima já tenso, revelou que recebeu uma carta de Zé, no confessionário, na gala há uma semana atrás.

A gala deste domingo do Secret Story ficou marcada pelo fim do noivado de Liliana e Zé. A jovem tomou coragem e foi ao confessionário colocar um ponto final na relação de quatro anos que tinha com Zé. Isto porque admite estar a gostar de Fábio, com quem se tem mostrado muito próxima e íntima desde o início do programa.

Liliana tinha ficado noiva de Zé na gala de estreia do Secret Story e este é o seu segredo. Contudo, a proximidade e intimidade com Fábio acabou a ditar o fim da relação.

Liliana justificou a decisão com o facto de ter sentimentos pelo colega de casa. «Toda a vida fiz tudo pelos outros, mas desta vez tinha de me colocar em primeiro».

Logo após dizer estas palavras, Fábio foi chamado ao confessionário e mostrou o seu apoio à amiga especial. A conversa terminou com um abraço e um novo momento de carinho entre os dois.

Enquanto percorriam o corredor em direção à sala, Liliana e Fábio foram filmados num momento muito íntimo. Depois já na sala, Liliana contou a novidade a todos os colegas e respondeu às críticas que recebeu. Sandro foi o único da sala a ter uma reação insólita: demonstrou estar feliz com o fim da relação.

