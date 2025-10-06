Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Liliana revela aos colegas o que se passou no confessionário com Zé: «Recebi uma carta»

No Secret Story 9, Liliana conversava com Pedro Jorge, Marisa Susana, Lídia e Leandro no quarto sobre a sua relação com Fábio e tudo o que aconteceu na gala de ontem quando, num clima já tenso, revelou que recebeu uma carta de Zé, no confessionário, na gala há uma semana atrás.

Recorde o que aconteceu:

A gala deste domingo do Secret Story ficou marcada pelo fim do noivado de Liliana e Zé. A jovem tomou coragem e foi ao confessionário colocar um ponto final na relação de quatro anos que tinha com Zé. Isto porque admite estar a gostar de Fábio, com quem se tem mostrado muito próxima e íntima desde o início do programa.

Liliana tinha ficado noiva de Zé na gala de estreia do Secret Story e este é o seu segredo. Contudo, a proximidade e intimidade com Fábio acabou a ditar o fim da relação.

Liliana justificou a decisão com o facto de ter sentimentos pelo colega de casa. «Toda a vida fiz tudo pelos outros, mas desta vez tinha de me colocar em primeiro».

Logo após dizer estas palavras, Fábio foi chamado ao confessionário e mostrou o seu apoio à amiga especial. A conversa terminou com um abraço e um novo momento de carinho entre os dois.

Enquanto percorriam o corredor em direção à sala, Liliana e Fábio foram filmados num momento muito íntimo. Depois já na sala, Liliana contou a novidade a todos os colegas e respondeu às críticas que recebeu. Sandro foi o único da sala a ter uma reação insólita: demonstrou estar feliz com o fim da relação.

Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:

Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Secret Story - TVI
O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais - Secret Story - TVI
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite - Secret Story - TVI

Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.

  • Secret Story
  • Há 3h e 45min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Leandro responde a Rui: «Canta muito mas não me alegra»
02:27

Leandro responde a Rui: «Canta muito mas não me alegra»

17:10
Raquel critica escolha de Fábio: «É uma escolha fácil»
08:06

Raquel critica escolha de Fábio: «É uma escolha fácil»

17:09
Vera indignada com acusação de Leandro: «Estou cansada»
07:02

Vera indignada com acusação de Leandro: «Estou cansada»

17:07
Ana Cristina critica Fábio e aponta-o como a pessoa menos inspiradora
05:36

Ana Cristina critica Fábio e aponta-o como a pessoa menos inspiradora

16:34
Liliana conversa com Fábio: «Posso chegar lá fora e não me identificar»
04:42

Liliana conversa com Fábio: «Posso chegar lá fora e não me identificar»

16:01
Liliana para Fábio: «A minha mãe deve estar tipo "por favor sai daí"»
04:17

Liliana para Fábio: «A minha mãe deve estar tipo "por favor sai daí"»

15:46
Mais Vídeos

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo
07:22

Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo

Hoje às 13:41
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Hoje às 09:00
Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado
02:08

Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado

Há 3h e 54min
Cristina Ferreira expõe momento de Liliana e Fábio que escapou às câmaras na gala do Secret Story

Cristina Ferreira expõe momento de Liliana e Fábio que escapou às câmaras na gala do Secret Story

Hoje às 12:10
Ver Mais

Notícias

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Há 31 min
Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Há 1h e 13min
Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Há 1h e 26min
«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story

«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story

Há 1h e 59min
Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Há 1h e 59min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos

Hoje às 00:53
Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story
10:30

Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story

Hoje às 00:17
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

4 out, 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

4 out, 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

4 out, 20:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Há 31 min
Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Há 1h e 13min
Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Há 1h e 26min
Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Há 1h e 59min
11 anos mais novo. Este é o novo namorado de Fanny Rodrigues

11 anos mais novo. Este é o novo namorado de Fanny Rodrigues

Há 2h e 13min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

Hoje às 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

Hoje às 00:08
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Pedido de casamento a caminho? Mafalda de Castro responde!

Pedido de casamento a caminho? Mafalda de Castro responde!

Há 1h e 28min
Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Ontem às 19:06
Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Ontem às 18:00
Jéssica Vieira responde à letra a farpa sobre pedido de namoro: "Ganhar noção"

Jéssica Vieira responde à letra a farpa sobre pedido de namoro: "Ganhar noção"

Ontem às 15:50
Alvo de crítica que envolve a mãe, Jéssica Vieira não fica calada: "Obrigada pela preocupação"

Alvo de crítica que envolve a mãe, Jéssica Vieira não fica calada: "Obrigada pela preocupação"

Ontem às 15:27
Ver Mais Outros Sites