Liliana revela decisão polémica: «Terei de me afastar definitivamente»

No Secret Story 9, Liliana deixou clara a sua posição na casa em relação à aproximação com Fábio. A concorrente revelou que tem planos de se afastar de Fábio, na tentativa de não magoar quem está à espera dela fora da casa.

A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pela visita inesperada de Zé, o noivo de Liliana, mas a cadeira quente do pós-gala foi igualmente tensa. Liliana continuou no centro das atenções, mas desta vez a contracena foi feita por Dylan, que não deixou nada por dizer àquela que já foi uma grande amiga. 

Liliana e Dylan estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado cá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.

  • Secret Story
  • Há 1h e 46min
