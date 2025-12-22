Liliana revela plano amoroso que tinha Fábio, mas que não avançou devido à expulsão: «Tinhamos falado em...»

Após a gala, a Liliana continua desolada com a ausência do Fábio e é consolada pelo Leandro. A concorrente admite que não foi fácil estar no programa com o namorado, foram alvo de muito julgamento e, consequentemente, discutiam muito. O Leandro aconselha a Liliana a não se martirizar e a agarrar-se às palavras da mãe. Os dois recordam as últimas desavenças e a Liliana assume que, apesar de o Leandro ser chato gosta dele e que, noutra vida, talvez tenham sido irmãos.