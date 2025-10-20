Liliana revoltada com Fábio: «Estou feita palhaça aqui no meio (…) és mentiroso compulsivo»

No Secret Story 9, Liliana mostra-se revoltada, considerando que este a enganou no que ao seu segredo diz respeito.

Isto acontece após uma noite de emoções fortes. Não só a gala de ontem foi intensa, marcada pela revelação de segredo de Fábio por Joana - que acabou expulsa pelos portugueses - como no pós-gala, Vera envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras.

Tudo aconteceu porque Dylan terá falado nas filhas de Vera, ela não gostou e num frente a frente com o concorrente acabou por ultrapassar os limites, deixando os colegas em choque, sem saber como reagir numa situação destas.

Depois do momento, as reações foram muitas: Vera referiu que não admite que ninguém toque no nome das filhas e que fará o que for preciso para as defender e Dylan não calou a revolta com o que aconteceu.