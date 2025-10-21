Liliana: «Se o meu namorado fizesse aquilo, acabava com ele»

No Secret Story 9, Rui, Marisa Susana, Fábio e Bruna almoçaram juntos. Depois da refeição, Fábio conta tudo o que foi falado a Liliana. Esta quis saber o porque do seu nome ter sido falado e o porquê da sua ex-relação ter sido mencionada. As suas criticas a uma lap dance foram vistas com maus olhos e Liliana reforça que se um namorado seu o fizesse, terminaria a relação.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.