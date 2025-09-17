Liliana sobre Fábio: «Ele é parecido com o meu namorado, acabo por sentir...»

No Especial do Secret Story 9 - Casa dos Segredos, após vermos imagens da proximidade entre Liliana e Fábio que estão a dar que falar pelo facto de Liliana ter o noivo Zé cá fora, a concorrente é confrontada por Cristina Ferreira no confessionário.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
