Liliana sobre primeiro beijo a Fábio: «Queria que não acontecesse»

No Secret Story 9, Liliana e Fábio não resistiram à tentação e deram o primeiro beijo na boca. No Especial com Cristina Ferreira, esse foi um dos grandes temas, como já seria de esperar, e Liliana fez alguns comentários sobre o assunto. Garantiu que não queria que acontecesse, mas as coisas fluiram desde a última gala, em que terminou o noivado com Zé perante Portugal inteiro, acabando por não controlar as emoções. Fez ainda um apelo à família ara não a julgarem e a perdoarem, caso tenha desiludido os pais.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:
- Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Secret Story - TVI
- Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam
Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.