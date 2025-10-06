Liliana sobre reações à sua salvação: «Sou uma concorrente que causa incómodo»

Antes da decisão da noite, Ana Cristina sugeriu que, se Liliana fosse expulsa, poderia reatar a relação com o namorado. Mariana observou que, após o fim do namoro, a ligação entre Liliana e Fábio perdeu relevância dentro do jogo. Já Dylan defendeu que o foco agora está na possibilidade de um beijo entre os dois concorrentes, opinião reforçada por Bruna.

Quando é anunciada como salva, Liliana é recebida com entusiasmo apenas por Lídia. No confessionário, admite ter consciência de que a sua presença causa desconforto a alguns colegas. De volta à sala, Ana Cristina volta a comentar a hipótese de Liliana retomar o namoro caso Fábio seja o próximo a sair.

Fábio também acaba por ser salvo e é recebido por Liliana, Lídia, Ana Cristina e Ana. A receção por parte destas concorrentes acaba por levantar comentários sobre possíveis falsidades no comportamento dentro da casa.