Liliana sobre relação cá fora: «Posso não me identificar com a vida do Fábio»

No Secret Story 9, Liliana conversava com Pedro Jorge, Marisa Susana, Lídia e Leandro no quarto sobre a sua relação com Fábio e tudo o que aconteceu na gala de ontem. Ao falar da relação, já com alguma tensão no ar, acaba por explicar que não sabe se chegando cá fora, pode não se identificar com a vida do Fábio, bem como com as pessoas à sua volta.

A gala deste domingo do Secret Story ficou marcada pelo fim do noivado de Liliana e Zé. A jovem tomou coragem e foi ao confessionário colocar um ponto final na relação de quatro anos que tinha com Zé. Isto porque admite estar a gostar de Fábio, com quem se tem mostrado muito próxima e íntima desde o início do programa.

Liliana tinha ficado noiva de Zé na gala de estreia do Secret Story e este é o seu segredo. Contudo, a proximidade e intimidade com Fábio acabou a ditar o fim da relação.

Liliana justificou a decisão com o facto de ter sentimentos pelo colega de casa. «Toda a vida fiz tudo pelos outros, mas desta vez tinha de me colocar em primeiro».

Logo após dizer estas palavras, Fábio foi chamado ao confessionário e mostrou o seu apoio à amiga especial. A conversa terminou com um abraço e um novo momento de carinho entre os dois.

Enquanto percorriam o corredor em direção à sala, Liliana e Fábio foram filmados num momento muito íntimo. Depois já na sala, Liliana contou a novidade a todos os colegas e respondeu às críticas que recebeu. Sandro foi o único da sala a ter uma reação insólita: demonstrou estar feliz com o fim da relação.

