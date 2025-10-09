No Secret Story 9, Liliana conversa com Fábio sobre Zé e recorda o seu passado com ele, dizendo que houve momentos em que sentiu que ele não pensou nela e agora é a sua vez de fazer o mesmo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Liliana sobre Zé: «Houve momentos que não pensou em mim (…) foi o pior que me podia ter feito»
- Secret Story
- Hoje às 14:34
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:22
Liliana sobre Zé: «Houve momentos que não pensou em mim (…) foi o pior que me podia ter feito»
Hoje às 14:34
04:37
As imagens completas da "humilhação": Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
Há 15 min
03:45
Cena de ciúmes? Fábio afetado com aproximação de Liliana e Pedro Jorge
Há 43 min
05:14
Pedro Jorge provoca Fábio com Liliana: «O meu interesse não é pelo Fábio, é por ti»
Há 1h e 1min
05:04
Chocante! Pedro Jorge critica Marisa: «Eu tinha vergonha de…»
Há 1h e 19min
02:07
Previsão certeira? Ruben Boa Nova aponta: «Vai ser o vencedor»
Há 1h e 35min
01:03
“Já não falas comigo?”: Tensão entre Pedro Jorge e Marisa explode na casa
Há 1h e 38min
06:19
Pedro Jorge protege a esposa Marisa e mostra apoio diante dos acontecimentos na casa
Há 1h e 41min
03:11
Pedro Jorge e Marisa em picardias à frente de todos: «Tens filhos lá fora»
Há 2h e 53min
07:39
Joana acusa Marisa Susana de ser mentirosa: «Acaba por ficar sozinha»
Há 3h e 24min
07:08
Bruno Simão vai contra Ana: «Não faz falta na casa». E leva resposta
Há 3h e 41min
01:53
Marisa parte em defesa de Pedro e manda boca a Liliana: «Devias ter ficado lá fora por causa do noivado»
Há 3h e 48min
03:09
Pedro acusado de andar atrás das raparigas da casa... À frente da própria mulher
Há 3h e 52min
03:09
Liliana apelida Pedro de 'pinga amor falhado' à frente de Marisa: «Se alguma rapariga lhe desse corda ele ia em frente»
Há 3h e 52min
03:07
Mariana tem interesse em Rui? A concorrente responde
Hoje às 15:49
04:28
Liliana gosta de ser disputada pelos homens? Raquel acusa: «Não és assim tão inocente»
Hoje às 15:44
05:59
«Todos os homens são rivais no que toca à Liliana?» Voz faz questão insólita a Fábio
Hoje às 15:43
06:44
Há um concorrente rico na casa. Marisa e Leandro debatem teorias: «Só tem coisas caras»
Hoje às 15:26
06:15
Declarações de amor e provocações sem fim. Liliana rendida a Fábio: «Gosto muito de ti»
Hoje às 15:21
04:41
Fábio inseguro com o facto de Liliana ter estado noiva: «Não esperava»
Hoje às 15:19
02:58
Liliana desabafa com Fábio: «Os meus pais devem estar… vão me pedir para sair»
Hoje às 14:44
02:49
Aos abraços na cama, Fábio declara-se a Liliana: «Tu mereces o mundo»
Hoje às 14:18
06:26
Lídia conta o que viu na mão de uma das concorrentes. E é surpreendente
Hoje às 14:04
03:09
Lídia lê mãos? Episódio lança suspeita na casa e concorrentes pedem uma leitura
Hoje às 13:55
02:08
Pazes feitas? Fábio e Liliana muito cúmplices no quarto
Hoje às 13:49
02:11
Vera admite insegurança em relação a Dylan: «Às vezes deve-se esquecer que tenho filhas»
Hoje às 13:37
01:43
Mariana surpreende com dança sensual …mas não é para quem estava à espera
Hoje às 13:20
02:33
Mariana interessada em Rui? Ana Cristina lança pergunta polémica à concorrente
Hoje às 12:49
03:36
Joana perto de segredos? A concorrente conta todas as suspeitas a Rui
Hoje às 12:16
06:17
«Está a adorar a atenção»: Ana Cristina rasga Liliana
Hoje às 12:09
01:33
Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui»
Hoje às 11:23
03:40
Liliana perde a paciência com Fábio: «Como é que confio numa pessoa assim? (…) Os homens são todos iguais»
Hoje às 10:47
03:10
De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada»
Hoje às 10:44
05:24
Manhã tensa: Marisa critica Pedro Jorge pela estratégia usada para defender o segredo
Hoje às 10:32
01:26
Vera não acredita que Liliana vai assumir uma relação com Fábio e aconselha o amigo
Hoje às 10:17
04:12
Pós-Especial ao rubro - Todas as reações ao segredo de Liliana
Hoje às 10:16
02:38
Segredo revelado: O momento em que o segredo de Liliana é finalmente descoberto e deixa todos boquiabertos
Hoje às 10:10
01:16
«Mais depressa tu me magoavas a mim que eu a ti»: Liliana não tem dúvidas da futura relação com Fábio
Hoje às 10:01
04:27
Desconfiança no ar: Liliana questiona conselhos de Vera sobre Fábio
Hoje às 09:48
01:02
Ciúmes sem fim: Pedro Jorge e Marisa trocam picardias na cozinha
Hoje às 09:35
01:59
Choque total: O momento em que todos percebem que Liliana disse ‘sim’ ao pedido de casamento de Zé
Hoje às 09:33
04:44
Alerta discussão de casal! Marisa e Pedro Jorge já não escondem e o concorrente ameaça desistir
Hoje às 09:23
05:02
Beijos apaixonados e carícias: Liliana e Fábio fazem as pazes debaixo dos lençóis
Hoje às 03:00
02:11
Vera consola Fábio após discussão com Liliana - as festinhas e as carícias que chamaram à atenção
Hoje às 02:20
01:45
Em lágrimas, Liliana isola-se no jardim e faz monólogo: «Estou sem paciência...»
Hoje às 02:08
01:52
Liliana desiludida com Fábio: «Os homens são todos iguais»
Hoje às 02:00
00:40
Exaltado, Pedro Jorge descarrega na mulher, Marisa: «Nem dos meus filhos posso falar»
Hoje às 00:32
02:15
Aos berros e a chorar, Liliana passa-se com Pedro e insulta-o: «Má pessoa, és uma...»
Hoje às 00:30
04:54
Fábio procura alento nos braços de Vera: «Ela é minha amiga, mas tu estás em primeiro»
Hoje às 00:26
01:49
Após duras críticas, Liliana chora no 'colo' do rival Leandro: «Eu não te vou julgar»
Hoje às 00:20
03:35
«Quero que ela saia e fale com o Zé»: Fábio deixa tudo às claras em relação a Liliana
Hoje às 00:16
03:39
Liliana 'usa' Pedro para picar Fábio?: «Já pensaste que o problema é ela?»
Hoje às 00:15
03:07
Fábio iludido com Liliana? Concorrente não deixa nada por dizer: «Foi uma prova...»
Hoje às 00:13
04:02
«Se terminou com o namorado, foi porque não sentia...»: Fábio sai em defesa de Liliana após ataque cerrado
Hoje às 00:12
04:02
Fábio fala sobre 'ciúmes' de Pedro Jorge: «Usa a Liliana para me atacar»
Hoje às 00:11
04:12
«Aceitei coisas imperdoáveis, só eu sei o que passei»: Liliana acusa Zé de traição à frente de todos
Hoje às 00:10
02:20
Raquel dá conselho a Liliana e deixa-a a chorar num pranto: «Acho que precisas de estar sozinha um tempo»
Hoje às 00:09
03:16
«Ela tem falta de responsabilidade emocional»: Leandro deixa tudo em pratos limpos com Liliana
Hoje às 00:08
02:54
Dylan entala Liliana: «Aceitaste o pedido e não querias, a tua relação estava cansada»
Hoje às 00:06
02:34
«Não percebo como é que ele acha que isto foi uma prova de amor»: Bruno implacável com Fábio e Liliana
Hoje às 00:05
02:56
Vera ataca Liliana e esta fica com a voz a tremer: «Estou preocupada com o Fábio»
Hoje às 00:04