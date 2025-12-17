No final da noite, há espaço para mais um desentendimento entre a Liliana e o Fábio. O concorrente acredita que o objetivo de vários concorrentes é atacá-lo acusando-o de ser “machista, controlador, possessivo, abusador”. Considera que a namorada não o defende e só piora a situação. Apesar de a Liliana tentar resolver o assunto, será que o Fábio aceitou fazer as pazes com a namorada?
Liliana solta um «amo-te» no meio de uma discussão com Fábio. E esta foi a reação inédita
- Há 2h e 24min
