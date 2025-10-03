Liliana surpreende Fábio com confissão: «O meu estilo são rapazes morenos…»

No Secret Story 9, Liliana e Fábio desfrutaram de um momento a sós junto à piscina. Fábio aproveitou para questionar Liliana se ela já se sentia mais confiante na ligação entre os dois. A concorrente respondeu que ainda precisava de o conhecer melhor e, num tom curioso, acabou por lhe perguntar se era ciumento. Fábio não escondeu e partilhou alguns episódios em que já se sentiu tomado pelo ciúme dentro da casa mais vigiada do país. A conversa não ficou por aí: Liliana aproveitou para abrir o jogo e revelar qual é, afinal, o seu tipo de homem, tornando o momento ainda mais revelador.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

