Liliana também sente ciúmes? Sandro no meio do ‘enredo’ com Fábio

No Secret Story 9, Liliana desabafou com Sandro, admitindo que não considera normal que Fábio fale constantemente sobre a ex-namorada. Mais tarde, Fábio entrou na divisão e Sandro acabou por partilhar com ele as inseguranças de Liliana. Resta saber se Sandro conseguirá aproximar os dois concorrentes ou se a tensão vai aumentar.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

  Secret Story
  Ontem às 17:49
