Liliana tem teoria sobre segredo relacionado com um assalto: «Ele esteve preso? Pode ser do Dylan»

No Secret Story 9, no exterior da casa, Liliana partilha a teoria que tem sobre o segredo de Dylan. A concorrente acredita que possa ter a ver com crime, estar preso ou com um assalto, como sabemos, existe de facto um segredo na casa sobre este tema, «Fui assaltado à mão armada», mas ainda não sabemos a quem pertence. Já o de Dylan, foi revelado numa gala: «Os meus pais são milionários».
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story