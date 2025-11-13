Liliana tem teoria sobre segredo relacionado com um assalto: «Ele esteve preso? Pode ser do Dylan»

No Secret Story 9, no exterior da casa, Liliana partilha a teoria que tem sobre o segredo de Dylan. A concorrente acredita que possa ter a ver com crime, estar preso ou com um assalto, como sabemos, existe de facto um segredo na casa sobre este tema, «Fui assaltado à mão armada», mas ainda não sabemos a quem pertence. Já o de Dylan, foi revelado numa gala: «Os meus pais são milionários».

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País