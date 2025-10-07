Liliana teme postura de Bruno Simão: «Ele vai rebentar»

No Secret Story 9, Raquel decidiu convidar Vera, Liliana e Lídia para um almoço especial. Aproveitaram o momento para ter uma conversa franca sobre o que está a acontecer na casa, nesta fase do programa, comentando a postura de alguns colegas e o impacto de algumas situações que têm dado que falar. Liliana opiniou sobre os comportamentos de Bruno Simão, que segundo conta Vera, já admitiu ser uma pessoa explosiva. Liliana acredita que o colega vai chegar a um ponto que vai atingir um limite e «rebentar».

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:



ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

